(red) Eine Autofahrerin ist bei bei einem Unfall am Samstag, 20. Oktober, gegen 13.50 Uhr auf der B 51 in der Nähe der Dausfelder Höhe schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist ein aus Richtung Gerolstein kommender Autofahrer verbotswidrig mit seinem Wagen nach links abgebogen, um die aus Richtung Prüm abzweigende Auffahrt in Richtung Köln zu nutzen.