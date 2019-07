Polizei : Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Der Rettungshubschrauber im Einsatz. Foto: Roland Morgen

Hillesheim Eine 54 Jahre alte Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Gerolstein, die alleine in ihrem Wagen unterwegs war, ist bei einem Verkehsunfall am Sonntag nahe Hillesheim schwer verletzt worden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus gebracht.