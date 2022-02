Blaulicht : Autofahrerin überfährt Mittellinie – Gegenverkehr muss ausweichen, um Unfall zu vermeiden

Hermeskeil Eine Autofahrerin überfuhr von Trier Richtung Hermeskeil mehrfach die Mittellinie – und gefährdete so andere Autofahrer. Ein Auto konnte gerade noch ausweichen, um einen Unfall zu verhindern.

Die Fahrerin überfuhr mehrfach auf der Strecke von Trier kommend in Fahrtrichtung Hermeskeil die Mittellinie und kollidierte beinahe mit dem Gegenverkehr. In Höhe der Kaserne Hermeskeil konnten Polizisten den Kleinwagen stoppen. Unmittelbar vor der Kontrolle geriet das Fahrzeug erneut in den Gegenverkehr, sodass der entgegenkommende Wagen ausweichen musste. Nur so konnte ein Unfall verhindert werden.