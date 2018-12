Junge Autofahrerin gerät in Linkskurve ins Schleudern und fährt in Buchenhecke

(red) Vermutlich aufgrund eines Fahr- oder Bremsfehlers – so die Polizei – ist eine 19-jährige Autofahrerin am Dienstag, 22.30 Uhr, in der Bernkasteler Straße in Wittlich in einer Linkskurve ins Schleudern geraten. Sie geriet quer über die Fahrbahn und fuhr anschließend in eine Buchenhecke. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. Die 19-Jährige blieb unverletzt.

