Polizei : Auffahrunfall am Pacelliufer: Autofahrerin verletzt - Verursacher flüchtet

Trier Bei einem Auffahrunfall ist am Donnerstagvormittag eine Autofahrerin am Trierer Pacelliufer leicht verletzt worden. Der Verursacher flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, war eine Autofahrerin gegen 11.15 Uhr am Pacelliufer auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie an der Einmündung zur Hohenzollernstraße an einer Ampel anhalten musste. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr auf ihren Wagen auf. Der Verursacher entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug auf der B 49 und bog schließlich in die Südallee ein, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern,