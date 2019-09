Schwerer Unfall : Autofahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Boxberg Eine Autofahrerin hat sich am Dienstag mit ihrem Auto überschlagen und dabei leicht verletzt.

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin aus dem Kreis Daun ist bei einem Unfall leicht verletzt worden. Sie befuhr die B 421 am Dienstag gegen 6.30 Uhr von Kelberg in Richtung Dreis-Brück. Kurz nach der Ortslage von Boxberg kam die junge Frau aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Böschung überschlug sich das Auto und blieb in einem nahegelegenen Maisfeld stehen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Sachschaden.