Serie von Diebstählen Autoknacker in Trier auf frischer Tat ertappt

Eine Serie von Autoaufbrüchen hat in der letzten Zeit die Polizei Trier in Atem gehalten. Zahlreiche Autos wurden im Stadtgebiet aufgebrochen, wobei es jedoch kaum Hinweise auf die Täter gab. Nun konnten zwei Verdächtige festgenommen werden, die sich am frühen Dienstagmorgen an einem Auto in Kürenz zu schaffen gemacht haben. Eine Anwohnerin hatte die Polizei gerufen, welche die beiden Männer auf frischer Tat ertappte und festnahm. Bei sich hatten die Männer bereits Beute aus wahrscheinlich zuvor aufgebrochenen Autos.