Unfall : Autokorso zu Karneval in Morbach - Schwere Verletzungen bei 17-Jährigem

Morbach Bei einem Autokorso zu Karneval hat ein 17-Jähriger vermutlich Brüche an beiden Beinen erlitten. Wie es dazu kam:

In Morbach haben sich am Donnerstagabend mehrere Menschen mit insgesamt neun autos getroffen, um in einem Autokorso Karneval zu feiern. Zuvor war dazu laut Polizei in sozialen Netzwerken aufgerufen worden.