Blaulicht : Autoreifen in Bitburg zerstochen

Bitburg Ein bislang unbekannter Täter hat an einem Auto in der Sackgasse den rechten Hinterreifen zerstochen - und das wrar schon die zweite Beschädigung am gleichen Fahrzeug: Eine Woche zuvor, am 7. Januar, war der linke Hinterreifen zerstochen worden, wie die Polizei Bitburg mitteilt.