Polizei sucht Zeugen Autofahrer liefern sich Rennen in der Eifel

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstag gegen 12.16 Uhr in Arzfeld zu dem Vorfall. Danach beobachteten Zeugen, wie drei bis vier hochwertige, dunkle Fahrzeuge und ein blaues Auto aus Richtung Neurath kommend über die Unterstraße in Richtung Ortsmitte Arzfeld fuhren. Dabei wurde die innerörtliche Geschwindigkeitsbeschränkung massiv überschritten. Zudem sollen die Fahrzeuge die gesamte Fahrbahnbreite in Anspruch genommen haben. Alle Fahrzeuge seien mit gelben Nummernschildern versehen gewesen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizei die Fahrzeuge und deren Halter bisher nicht ausfindig machen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere Personen, die durch die Fahrzeuge konkret gefährdet wurden. Hinweise an die Polizeiinspektion Prüm, 06551/94210 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de .