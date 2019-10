Wittlich/Platten Zwei Autos sind am Montag gegen 22.20 auf der L 53 beim Kreisverkehr zwischen Wittlich und Platten kollidiert. Der Unfallverursacher ist geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfallverursacher ist bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr (B50 neu) in Richtung Wittlich auf die Gegenfahrbahn geraten und so mit dem entgegenkommenden Auto zusamengestoßen. Anschließend flüchtete er in Richtung Wittlich, hinterließ jedoch Fahrzeugteile an der Unfallstelle.