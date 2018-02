Autos kollidieren bei Schleidweiler - Frau verletzt, mehrere Fahrzeuge beschädigt

In Schleidweiler hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall ereignet. Bei einer Kollision wurde eine Frau verletzt. Die Ortsdurchfahrt war während der Rettungsarbeiten gesperrt. Von Agentur Siko/red

EIne Frau ist am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr in Schleidweiler bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Die 40-Jährige aus dem Landkreis Trier-Saarburg wollte laut Polizei auf der Daufenbacher Straße in Schleidweiler in Richtung Zemmer an mehreren, am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbeifahren. Als sich aus Richtung Zemmer ein weiteres Auto, gelenkt von einem 50-Jährigen aus dem Landkreis Trier-Saarburg, im Gegenverkehr näherte, entstand eine Engstelle. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Kollision kam die 40-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen das Heck eines dort geparkten Transporters.

Die 40-jährige Frau erlitt beim Verkehrsunfall Verletzungen und wurde durch das DRK in ein Trierer Krankenhaus gebracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz war neben dem DRK die Polizeiinspektion Schweich. Diese bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06502/91570 oder unter Email pischweich@polizei.rlp.de.