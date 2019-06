Autos kollidieren im Ruwertal

Foto: TV/Frank Göbel

Mertesdorf An der Einmündung der L 149 in die Hauptstraße bei Mertesdorf hat es am Mittwoch um 15 Uhr einen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine 34-jährige Fahrzeugführerin wollte laut Polizei mit ihrem Auto von der L 149 kommend nach links in die Ortslage Mertesdorf abbiegen. Dabei habe sie die 39-jährige entgegenkommende Autofahrerin übersehen, die auf der L 149 in Richtung Trier-Ruwer unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt und in Trierer Krankenhäusern ambulant behandelt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Der Sachschaden wird auf mindesten 10 000 Euro geschätzt.