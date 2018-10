Autos kollidieren in Trier auf der Uferstraße

Heftiger Zusammenstoß auf dem St.-Barabara-Ufer in Trier am Montagabend (29.10.2018).

Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr gegen 23.14 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW das St.-Barbara-Ufer aus Richtung Johanniterufer kommend in Richtung Konz. Im Kreuzungsbereich in Höhe der Südallee wollte die Fahrerin nach links in die Südallee abzubiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete sie dort die rot geschaltete Ampel. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem aus Richtung Konz kommenden Fahrzeug, das geradeaus in Richtung Johanniterufer fuhr.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß laut Polizei niemand verletzt.

Die Einfahrt in Richtung Südallee war in Höhe der Unfallstelle für den fließenden Verkehrs etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Trier unter Telefon 0651/9779-3200 melden.