Blaulicht : Autos kollidieren in Ehrang - Fahrer verletzt

Trier-Ehrang Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos ist am Samstagabend in Trier-Ehrang ein Autofahrer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 19.47 Uhr zu dem Unfall in der Friedhofstraße. Zwei Autos stießen an der Einmündung Im Karrenbachtal zusammen. Ein 22-jähriger Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt. Nach Bergung und Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Friedhofstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei Schweich, 06502/91570, pischweich@polizei.rlp.de .