Verkehrsunfall : Autos kollidieren vor Baustelle auf A1 bei Hasborn – Polizei sucht Zeugen

Hasborn Die Autobahnpolizei Schweich sucht Zeugen eines Zusammenstoßes zweier Autos unmittelbar vor dem Baustellenbereich auf der A 1 bei Hasborn. Bei dem Unfall am vergangenen Samstag sind unter anderem Baustellenschilder beschädigt worden.

Kurz vor der Baustelle auf der Autobahn 1 zwischen Wittlich-Mitte und Hasborn sind am Samstag, 19. Dezember, gegen 10.50 Uhr zwei Autos seitlich miteinander kollidiert. Das hat die Polizei mitgeteilt. Beide Fahrzeuge seien in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs gewesen. Der Unfall habe sich in dem Bereich unmittelbar vor der Baustelle ereignet, wo der linke Fahrstreifen ende.