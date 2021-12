Unfall : Autos prallen bei Morbach frontal zusammen - Ein Verletzter

Morbach-Hinzerath Bei einem Frontalzusammenstoß ist am Montagabend ein Autofahrer bei Morbach-Hinzerath leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am gegen 20.05 Uhr auf der B50 in der Nähe des Kreisverkehrs Hinzerath zu dem Unfall. Ein 22-Jähriger war mit seinem Wagen und einem Anhänger auf der B 50 neu von Wittlich kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr Hinzerath unterwegs. Etwa 300 Meter vor dem Kreisel geriet das Gespann aus bisher nicht geklärter Ursache ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Wagen frontal gegen ein entgegenkommendes Auto, dessen 34-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Nach Polizeiangaben entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Morbach mit 18 Einsatzkräften, das Deutsche Rote Kreuz, ein Notarzt sowie eine Streife der Polizei Morbach.