Autos stoßen zusammen Zwei Verletzte nach Unfall bei Lieser

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwoch gegen 18 Uhr am Brückenkopf in Lieser zu dem Unfall. Ein 47-Jähriger war mit seinem Wagen auf der L 47 aus Maring-Noviand kommend unterwegs und wollte unmittelbar vor der Moselbrücke nach links in Richtung Lieser abbiegen. Als er sich bereits mit seinem Auto auf der Abbiegespur befand und mit dem Abbiegevorgang begann, übersah er einen entgegenkommenden bevorrechtigten Wagen und kollidierte mit diesem. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die L47 kurzzeitig gesperrt und anschließend der Verkehr reguliert werden.