Autos stoßen bei Olk zusammen - Drei Verletzte

Nur knapp 24 Stunden nach dem schweren Verkehrsunfall auf der L42 mit einem Auto und einem Pferdetransporter hat es zwischen Olk und Ralingen am Sonntagmittag gegen 14.30 Uhr wieder gekracht. eim Zusammenstoß von zwei Autos wurden drei Menschen verletzt. Von Markus Angel

Nach Polizeiangaben verlor eine Fahranfängerin auf der L 42 aus Richtung Olk kommend auf der abschüssigen Strecke nach einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihren VW Golf und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines mit mehreren Personen besetzten aus Richtung Ralingen kommenden Ford Van versuchte noch dem ins Schleudern geratenen Golf auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Golf krachte dem Van in die Fahrerseite, drehte sich um die eigene Achse und prallte gegen die Leitplanken. Dabei zogen sich nach Polizeiangaben eine Person aus dem Van und die beiden Insassen des Golfs so schwere Verletzungen zu, dass sie notärztlich am Unfallort behandelt werden mussten. Die L42 musste während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen bis etwa 16 Uhr für den kompletten Verkehr gesperrt werden. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand nach Polizeiangaben Totalschaden.

Im Einsatz waren neben der Polizei das Malteser Hilfswerk aus Welschbillig, das DRK, die Feuerwehren aus Newel und Olk und der Rettungshubschrauber Christoph 16 mit Notarzt.

Erst am Vortag waren auf der Landstraße ein Pferdetransporter und ein Auto frontal kollidiert. Dabei wurden zwei Autoinsassen schwer verletzt.

FOTO: Markus Angel

FOTO: Markus Angel

FOTO: Markus Angel

FOTO: Markus Angel

FOTO: Markus Angel

FOTO: Markus Angel

FOTO: Markus Angel