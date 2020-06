Polizei : Autos stoßen in Hillesheim zusammen

Autos stoßen in Hillesheim zusammen

Hillesheim Zwei Autos sind am Freitagabend in Hillesheim zusammgeprallt. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei war der 49-jährige Unfallverursacher aus NRW am Freitag gegen 17.50 Uhr auf der Römerstraße in Hillesheim unterwegs. An der Kreuzung Römerstraße und Koblenzer Straße missachtete er die Vorfahrt eines 44-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Gerolstein. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei der Sachschaden entstand. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.