Blaulicht : Autobahn 1: Fahrzeuge überfahren Leiter

Foto: Fritz-Peter Linden

Wittlich Auf der A1 in Richtung Koblenz hat ein Auto am Mittwoch, 20. Januar, offenbar eine Aluminiumleiter verloren. Wie die Polizei berichtete, fuhren zwei Wagen gegen 19.30 Uhr am Autobahnkreuz Wittlich, auf der BAB1 in Richtung Koblenz, über die Leiter, die auf der Überholspur lag.

Beide Autos wurden beschädigt. Das Fahrzeug, dass die Leiter verloren hat, ist nicht bekannt.