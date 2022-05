Blulicht : Autos weichen auf Grünstreifen aus: Autofahrer gefährdet Gegenverkehr auf der B51

Trier In der vergangenen Nacht kam einigen Autofahrern auf der B51 bei Trier ein Auto auf ihrer Spur entgegen. Um einen Unfall zu verhindern, wichen sie auf den Grünstreifen aus. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

In der Nacht vom Dienstag, 24. Mai, hat ein Autofahrer den Verkehr auf der B51 gefährdet. Gegen 21 Uhr wurde der Polizeiinspektion Trier ein Fahrzeug gemeldet, das in sehr unsicherer Fahrweise von Bitburg in Richtung Trier unterwegs sei. Der PKW, es handelte sich um einen blauen Mercedes Benz mit Ausfuhrkennzeichen des Zulassungsbereiches Viersen, geriet nach Angaben eines Zeugen mehrfach über die sogenannte „durchgezogene Linie“ auf die Gegenfahrbahn. Hierbei musste der Gegenverkehr teilweise auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.