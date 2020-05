Vandalismus : Autoscheibe eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Waldweiler Die hintere Scheibe an der Fahrerseite eines Renault Kangoo wurde laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand eingeschlagen. Das Fahrzeug war in der Waldstraße in Waldweiler abgestellt.

Der Vorfall soll sich zwischen Samstagabend, 20 Uhr, bis zum nächsten Morgen ereignet haben.