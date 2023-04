In der Vulkaneifel Betrunkener 69-Jähriger überschlägt sich mit dem Auto – und lässt es nach dem Unfall auf dem Dach liegen

Nach Polizeiangaben war ein 69-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 22.50 Uhr mit seinem Wagen auf der Landstraße 70 zwischen Bongard und Kelberg unterwegs, als sein Fahrzeug infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Das Auto kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Unfallfahrer ließ sich von seiner Ehefrau an der Unfallstelle abholen. Das Fahrzeug blieb ungesichert auf dem Dach liegend halb auf der Fahrbahn zurück. Erst danach verständigte die Ehefrau die Polizeiinspektion Daun.