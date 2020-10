Blaulicht : Autounfall mit zwei Leichtverletzten bei Kappel

In Höhe des „Kappeler“ Depots ist am Sonntagnachmittag ein Auto von der Straße abgekommen. Foto: Polizeiinspektion Zell

Kappel Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 18. Oktober, bei Kappel wurden zwei Menschen leicht verletzt. Ein mit zwei Personen besetztes Auto fuhr gegen 16 Uhr auf der L 226 in Richtung Panzweiler und kam aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug kam in Höhe des "Kappeler Depots" mehr als fünf Meter von der Straße entfernt in einem Waldstück zum Stehen. Das Heck des Unfallwagens lehnte in einer Höhe von etwa zwei Metern an einem Baum, während die Front auf dem Erdboden auflag.