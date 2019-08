Hillesheim : Autounfall unter Alkoholeinfluss bei Hillesheim

Hillesheim Ein Fahrer ist am Samstagabend mit seinem Auto von der Straße abgekommen, nachdem er unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte.

Ein 20-Jähriger fuhr am Samstag um 20.51 Uhr mit seinem Auto laut Polizei über die L 26, von Hillesheim in Richtung Wiesbaum. Er kam laut Polizei in einer Rechtskurve aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss mit mehr als zwei Promille nach links von der Fahrspur ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Wegweiser.