Alles passierte ganz schnell Plötzliches Hochwasser richtet in Auw an der Kyll große Zerstörung an

Am Pfingstsonntag kam es gegen 18.30 Uhr zu einem schweren Unwetterereignis in Auw an der Kyll. Hierzu berichtete der Einsatzleiter Arnold Faber vor Ort: „Wir hatten ein stationäres Unwetter mit Starkregen in den umliegenden Ortschaften. Dort gab es auch viele Einsätze aufgrund von vollgelaufenen Kellern. Dann hat sich das Wasser allerdings seinen Weg ins Tal gesucht und Auw an der Kyll massiv getroffen.“ Und in der Tat, von Preist kommt der Heiligenbach und von Orenhofen der Stillegraben. Beide treffen kurz oberhalb der Ortslage zusammen und dann verläuft der Stillegraben an der Rotlaystraße über die Marienstraße und Bahnhofstraße in die Kyll.