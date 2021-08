Unfall : Kontrolle verloren auf enger Straße: BMW-Fahrerin überschlägt sich (Fotos)

Auw an der Kyll Eine Autofahrerin wurde bei Auw an der Kyll von einer scharfen Kurve überrascht. Ihr BMW wurde beim daraus resultierenden Unfall aufs Dach geschleudert.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend gegen 17 Uhr auf der K 37. Eine BMW-Fahrerin befuhr die Kreisstraße von Preist kommend in Richtung Auw an der Kyll, als sie in einer sehr scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Dabei kam sie mit dem Auto gegen einen Felsen und überschlug sich.