Kriminalität : Einbrecher scheitert in Ayl an Haustür

Ayl Am hellichten Nachmittag hat ein Unbekannter versucht, in ein Haus in Ayl einzubrechen.

Der Täter hätte sich am Dienstag, 15. Oktober, zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr an einem Wohnhaus in der Trierer Straße in Ayl zu schaffen gemacht, heißt es im Polizeibericht. Der Unbekannte sei bei seinem Einbruchsversuch allerdings an der Haustür gescheitert.