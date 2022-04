Unfall : Alkoholisierte Fahrerin fährt bei Bitburg in den Gegenverkehr - Kollision mit anderem Auto

Alkoholisierte Fahrerin fährt bei Bitburg in den Gegenverkehr - Kollision mit anderem Auto

Bitburg Eine Autofahrerin verursachte in der Nacht auf Samstag einen Unfall auf der B 257. Eine Person wurde verletzt, als die Unfallverursacherin mit einem anderen Auto zusammengestoßen ist.

Am Sonntag, den 23. April, ereignete sich gegen 01.20 Uhr auf der B 257 in Höhe Bitburg-Matzen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Unfallverursacherin stand unter Alkoholeinfluss.

Die 24-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Auto die B 257 von Bitburg kommend in Fahrtrichtung Bitburg-Erdorf. In Höhe der Ortslage Bitburg-Matzen geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei der 24-Jährigen eine Alkoholisierung von unter 1 Promille feststellen.