Blaulicht : Autofahrer kommt von Straße ab – Auto prallt gegen einen Baum (Fotos)

Hörschhausen/Kelberg Ein Fahrer war mit seinem Auto auf B 257 von Kelberg in Richtung Ulmen von der Straße abgekommen. Dabei prallte er gegen einen Baum. Was bisher bekannt ist.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagabend, 7. Februar, gegen 17.20 Uhr auf der B 257 von Kelberg in Richtung Ulmen in Höhe von Schönbach. Nach Informationen der Polizei war der Fahrer eines kleinen SUV die B 257 von Kelberg kommend unterwegs in Richtung Ulmen, als er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn kam, durch die Böschung fuhr und schließlich gegen einen Baum knallte. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Die Erstmeldung, der Fahrer wäre eingeklemmt, bestätigte sich nicht. Er konnte ohne schweres Gerät das Fahrzeug verlassen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden.