Daun/Oberstadtfeld Auf der B 257 zwischen Daun und Oberstadtfeld kam es am Montag, 6. Juli, um 11.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Langholz-LKW und einem PKW.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die Fahrerin des Autos die B 257 von Daun kommend in Richtung Oberstadtfeld. Zeitgleich fuhr der Laster in entgegengesetzte Richtung. Im Bereich der Kuppe stießen beide Fahrzeug frontal zusammen. Die Bergung der eingeklemmten und verletzten Autofahrerin erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr. Zur Zeit ist die B 257 in diesem Bereich gesperrt, die Unfallaufnahme dauert noch an, der Unfallhergang ist noch nicht geklärt.