Unfall auf der B 257 Zwei Autos stoßen in der Eifel frontal zusammen – vier Menschen verletzt

Nach Informationen der Polizei befuhr ein in Luxemburg zugelassenes Fahrzeug die Bundesstraße von Luxemburg kommend in Fahrtrichtung Bitburg, als er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem anderen Verkehrsteilnehmer frontal zusammenstieß. In beiden Autos waren jeweils zwei Personen. Drei von ihnen wurden leicht, eine Person schwer verletzt. Der Notarzt versorgte den Verletzten. Alle vier wurden in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.