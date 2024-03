Am Donnerstagnachmittag Starke Windböe: Baum stürzt auf fahrendes Auto

Ein umstürzender Baum hat am Donnerstag, 28. März, gegen 15.25 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Die Polizei schildert das Geschehen in einer Pressemitteilung wie folgt: Ein 28-jähriger Opel-Fahrer war auf der B 268 aus Richtung Trier kommend in Richtung Pellingen unterwegs. Beim Mattheiser Wald stürzte infolge einer starken Windböe ein Baum auf die Fahrbahn.