Auf der B 407 Rechtsfahrgebot missachtet – zwei Schwerverletzte bei Unfall

Auf der B 407 in Höhe Kell am See hat es am Freitag, 6. Oktober, gegen 13.10 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, hat der Unfallverursacher aus noch ungeklärtem Grund im Einmündungsbereich zur L 143 gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen. Dort ist er dann laut Polizei mit einem PKW zusammengestoßen, der auf der Abbiegespur wartete.