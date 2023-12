Wegen starkem Wind 30 Meter hoch: Umgestürzte Fichte verursacht Unfall bei Zerf

Wegen des starken Windes wurde am Donnerstagabend gegen 18.25 Uhr eine circa 30 Meter hohe Fichte entwurzelt, die in der Folge auf die Fahrbahn stürzte und diese komplett blockierte. Ein Auto, das mit drei Personen besetzt war, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem Baum zusammen. Am Fahrzeug selbst entstand hierbei ein erheblicher Schaden, die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.