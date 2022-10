Straße gesperrt : Unfall auf der B 50 neu – LKW-Sattelzug kommt von Straße ab

Foto: TV/Agentur Siko 9 Bilder LKW-Sattelzug kommt von der B50 neu ab

Am Mittwochnachmittag ist auf der B 50 neu zwischen Morbach und Longkamp ein LKW in eine Böschung gefahren. Was bisher bekannt ist.

Die Strecke ist wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Feuerwehr und Polizei sind derzeit vor Ort. Ob der Fahrer verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.