Weite Reise : Wegen kaputtem Auflieger – LKW auf der B 51 gestoppt

Der Auflieger war so stark beschädigt, dass der Fahrer nicht weiterfahren durfte. Foto: Polizei

Bitburg/Trier Weil durfte ein LKW am Freitagabend mit kaputtem Auflieger zwischen Trier und Bitburg unterwegs war, durfte er nicht weiterfahren. Dabei hatte er noch einen langen Weg vor sich.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am 3. Februar gegen 20.45 Uhr einen LKW mit kaputtem Auflieger auf der B 51. Bei einer Kontrolle stellte die Polizei fest, dass dieser bereits bei einem Unfall zwischen Belgien und Frankreich stark beschädigt wurde.

Der Fahrer wollte eigentlich weiter bis nach Bremen. Weil es jedoch zu gefährlich war, den LKW in diesem Zustand weiterhin auf der Straße zu lassen, brachten die Beamten eine Wegfahrsperre am Lenkrad an.