Fahrerin übersieht Auto Zwei Autos kollidieren auf der B 53 – eine Person verletzt

Enkirch · Am Donnerstagnachmittag hat es auf der B 53 in Enkirch gekracht. Eine Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

14.04.2023, 07:02 Uhr

Am Donnerstagnachmittag gab es einen Unfall auf der B 53 bei Enkirch. Foto: TV/Ursula Bartz