Im dichten Verkehr : Unfall auf der B 53 in Schweich

Unfall auf der B 53 in Schweich

Schweich Am frühen Donnerstagmorgen sind zwei Menschen bei einem Unfall in Schweich leicht verletzt worden. Für die Räumung der Unfallstelle muss die Straße gesperrt werden.

Auf der B 53 in Schweich zwischen der Schweicher Straße und der Westumgehung in Richtung der Westumgehung hat es am frühen Donnerstagmorgen, 8. September, einen Unfall gegeben. Dabei sind nach Angaben der Polizei zwei Menschen leicht verletzt worden. Für die Räumung der Unfallstelle ist eine kurzfristige Sperrung notwendig, der Verkehr wird engräumig über den Ort umgeleitet.