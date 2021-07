Blaulicht : Auto überschlägt sich mehrfach in Kurve auf B257

Auto überschlägt sich mehrfach in Kurve auf B257

Steinborn/Seinsfeld Ein großes Aufgebot an Rettungskräften war am Freitag auf der B257 im Einsatz. Dort war ein Fahrer schwer verletzt worden, als sein Auto von der Fahrbahn abkam.

Am Freitag, den 30.07.2021, ereignete sich gegen 12.20 Uhr auf der B257 zwischen Steinborn und Seinsfeld ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug beteiligt war. Das Fahrzeug befuhr die B257 von Steinborn in Fahrtrichtung Seinsfeld. In einer Linkskurve verlor der 61-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses überschlug sich mehrfach.