Blaulicht : Unfall auf der B257 zwischen Oberstadtfeld und Wallenborn – Straße in beiden Richtungen gesperrt

Unfall auf der B257 zwischen Oberstadtfeld und Wallenborn – Straße in beiden Richtungen gesperrt

Update Oberstadtfeld/Wallenborn Am Freitagnachmittag, 5. August, hat es auf der B257 zwischen Oberstadtfeld und Wallenborn einen Unfall gegeben. Was bisher bekannt ist.

Auf der Bundesstraße 257 hat es am Freitagnachmittag, 5. August, zwischen Oberstadtfeld und Wallenborn (Kreis Vulkaneifel) einen Unfall gegeben. Die Straße ist derzeit (Stand 5. August, 16 Uhr) in beiden Richtungen voll gesperrt. Nach erster Auskunft der Polizei ist ein PKW an dem Unfall beteiligt.