Richtung Bitburg Schwerer Unfall in der Eifel: Auto kracht gegen Baum – Drei Verletzte (Fotos)

Am Sonntag, 11. August, kam es gegen 18 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B257 Niederstedem Richtung Bitburg. Ein Auto ist aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gekracht und schließlich im Straßengraben gelandet. Wie die Pressestelle der Polizei Trier mitteilt, hatten die drei Insassen großes Glück. Sie kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden in einem Krankenhaus behandelt. Am Auto selbst entstand ein Totalschaden.