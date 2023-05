Heftiger Aufprall Unfall auf der B327: 20-Jähriger kollidiert bei Gutenthal mit Baum

Der 20-Jährige war am Samstagmorgen gegen 7 Uhr auf der B327 in der Nähe von Gutenthal unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte er die Leitplanke und kollidierte schließlich mit einem Baum. Durch den heftigen Aufprall entstand an seinem Fahrzeug Totalschaden.