Blaulicht : Zusammenstoß: Ein Verletzter bei Unfall auf der B327 nahe Morbach

Morbach Auf der B327 in Morbach hat es am Mittwochabend gekracht. Zwei Autos sind dort zusammengestoßen.

In Morbach ist es am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr im Einmündungsbereich der B327/B269 (Humos) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Mensch verletzt. Laut Polizei soll sich der Unfall so abgespielt haben: Der Unfallverursacher wollte am o.g. Einmündungsbereich von der B269 kommend nach links auf die B327 in Fahrtrichtung Trier abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 21-jährigen Autofahrers, der die B327 von Morbach kommend, ebenfalls in Fahrtrichtung Trier befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.