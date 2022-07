Unfall : Motorrad kollidiert auf der B407 mit Traktor - Ein Schwerverletzer

Vierherrenborn Zweieinhalb Stunden Sperrung der B407: Dort gab es am Sonntagabend einen schwerer Unfall zwischen einem Motorrad und einem Traktor. Ein Mensch wurde schwer verletzt.

Auf der B407 zwischen Vierherrenborn und Zerf hat sich am Sonntag, 3. Juli, gegen 18.10 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Motorrad und ein Traktor kollidierten dort. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei befuhr der 50-jährige Motorradfahrer aus der Stadt Trier die B407 von Zerf kommend in Fahrtrichtung Vierherrenborn. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Traktor. Der Motorradfahrer wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 62-jährige Traktorfahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg blieb unverletzt.