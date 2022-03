Blaulicht : Tödlicher Unfall auf der B410 - Rettungshubschrauber konnte nicht mehr helfen

Arzfeld/Irrhausen Am Mittwoch kam es unter noch nicht geklärten Umständen zu einem Todesfall auf der B410. Ein Autofahrer war von der Straße abgekommen. Es kam jede Hilfe zu spät.

Am Mittwoch, den 30. März, ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der B410 ein tödlicher Unfall zwischen Arzfeld und Irrhausen. Ein Autofahrer war auf der B410 in Fahrtrichtung Irrhausen unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer wurde anschließend leblos in seinem Auto vorgefunden.