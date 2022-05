Blaulicht : Schwerer Unfall auf der B422: Motorradfahrer stirbt im Rettungshubschrauber (Update, Fotos)

Welschbillig Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagvormittag auf der B422 bei Welschbillig. Ein Motorradfahrer ist mit einem abbiegenden Kleintransporter zusammengestoßen und wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Laut Polizei sei der Mann an der Spitze einer Gruppe von sieben Motorradfahrern von Helenenberg in Richtung Welschbillig unterwegs gewesen. Als die Gruppe auf einen Pkw mit Anhänger aufschloss, habe der erste Motorradfahrer zum Überholen angesetzt, teilt die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.