AS Wittlich-Mitte Zwei Autos kollidieren auf der B49 – mehrere Personen leicht verletzt

Am Dienstag, 20. März, gab es gegen 17.30 Uhr einen Unfall im Bereich der B49 an der Autobahnanschlussstelle Wittlich-Mitte. Zwei Autos stießen so heftig zusammen, dass an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Zudem war der Verkehr kurzzeitig beeinträchtigt.