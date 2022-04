Unfall B50 : Kollision nach riskantem Überholmanöver in Bitburg

Kollision nach riskantem Überholmanöver in Bitburg

Bitburg Weil ein Autofahrer in einer Kurve einen LKW überholen wollte, kam es auf der B50 am Ortsausgang von Bitburg zu einer Kollision. Warum alle drei Autofahrer trotzdem Glück hatten.

Zu dem Unfall ist es laut Polizei am Mittwochmittag gegen 13 Uhr auf der B50 gekommen. Zwischen dem Ortsausgang Bitburg und der Einfahrt zum Monental setzte der Unfallverursacher trotz der unklaren Verkehrslage in einer Kurve zum Überholen eines LKW inklusive Anhänger an. Die junge Fahrerin des entgegenkommenden Autos bremste ihr Fahrzeug beim Erblicken des Überholenden bis zum Stillstand ab und konnte somit Schlimmeres verhindern.